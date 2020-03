DAX zeigt sich von seiner positiven Seite

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX zeigt sich heute nach den enormen Kursverlusten in den letzten vier Handelswochen einmal von seiner positiven Seite. Während des bisherigen Handels notiert der DAX deutlich über der Marke von 9.000 Punkten. Kurz vor Eröffnung der amerikanischen Märkte notiert er mit über sechs Prozentpunkten im Plus bei 9.372 Punkten. Nach der Verkündigung der US-Notenbank Fed, Anleihen unbegrenzt aufzukaufen, schlossen auch die asiatischen Börsen am Morgen sehr deutlich im Plus. Die amerikanischen Futures deuten auf einen sehr freundlichen Börsenstart in den USA hin.Die Daimler-Aktie ist heute Umsatzspitzenreiter an der Börse Stuttgart. Im Auswahlindex DAX werden die Kursgewinne von Daimler nur noch von Infineon und Fresenius getoppt. Der Daimler-Vorstandsvorsitzende Ola Källenius teilte in einem Interview mit, dass Daimler keine Staatshilfen benötige. Die Daimler-Aktie gewinnt im frühen Handel zweistellig. Gegen Mittag notiert die Aktie bei 25,80 Euro und ist damit fast 11 Prozent im Plus.Wegen der Coronavirus-Pandemie und der damit verbundenen konjunkturellen Abkühlung steht die BASF-Aktie bereits seit Wochen im Fokus der Anleger. Der Konzern verkündete, an den Standorten Münster/Hiltrup und Würzburg Kurzarbeit einzuführen. Zusätzlich senkten die Analysten von JP Morgan das Kursziel von 55 Euro auf 39 Euro. Für die BASF-Aktie geht es heute trotzdem knapp 5 Prozent nach oben auf 41,45 Euro.Auch heute steht die Aktie des Münchner Versicherungskonzern Allianz weit oben in der Gunst der Anleger an der Börse Stuttgart. Gegen Mittag notiert die Aktie fast zehn Euro im Plus bei 143,75 Euro. In der letzten Woche war sie im Tief bis auf 116,06 Euro gefallen.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.