DAX zeigt Flagge

der DAX bildet derzeit ein Flagge aus (siehe Tageschart) die in der Regel die vorherige Kursrichtung bestätigt. Also bei Auflösung einen weiter fallenden Kurs erwarten lässt. In den vorherigen Handelstagen konnte der DAX nicht über die Marke von 12.700 Punkten ansteigen, hier befindet sich weiterhin ein hartnäckiger Widerstand.