DAX: Das zarte Pflänzchen der Hoffnung

Der DAX macht ebenso wie die großen US-Indizes noch keine Anstalten, dieEnde letzten Jahres gestartete Erholungsrally zu beenden. Die Hoffnungauf eine konjunkturelle Trendwende im Jahresverlauf stützt die Märkte.Der Kurseinbruch im Schlussquartal 2018 war verbunden mit Ängsten voreinem Konjunktureinbruch, u.a. wegen des sich zuspitzendenHandelskonflikts zwischen den USA und China sowie dem ungelöstenBrexit-Problem. Inzwischen gab es in den amerikanisch-chinesischenVerhandlungen eine deutliche Annäherung, was die Anleger beruhigt hat.Der Brexit ist zwar nach wie vor in einer verfahrenen Lage, aber dasbritische Parlament will weiterhin einen harten Schnitt vermeiden undstrebt nun erst einmal eine Verlängerung der Verhandlungen an.Nicht zuletzt dank dieser News setzen die Anleger im Moment auf eineErholung der Konjunktur im weiteren Jahresverlauf. Zuletzt ist zumindestder Auftragseingang der deutschen Industrie mit einem überraschendenZuwachs von 2,6 Prozent zum Vormonat positiv ausgefallen, das nährt daszarte Pflänzchen der Hoffnung. Mit weiterem Rückenwind von denUS-Märkten scheint vor diesem Hintergrund in naher Zukunft ein Anstiegauf ein neues Jahreshoch denkbar.