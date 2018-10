DAX wird von Wall Street nach oben gezogen - China aber bleibt das Problem

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die Indizes an der Wall Street deuten nach der Einigung im Handelsstreit zwischen den USA, Kanada und Mexiko auf eine starke Eröffnung heute Nachmittag hin. Es ist ein Kompromiss in letzter Sekunde, bevor durch die Zwischenwahlen die Demokraten das Repräsentantenhaus gewinnen und Trump seiner Möglichkeit berauben könnten, "durchzuregieren".

Ab jetzt müssen quasi alle Abkommen im Handelskonflikt wohlwissentlich des Umstands ausgestaltet werden, dass ab kommendem Jahr die Demokraten im Senat Mitbestimmungsrechte haben könnten. Das macht es umso heikler, dass China erneut Gespräche mit den USA abgesagt hat.

Der US-Dollar steht gegenüber dem Yuan an einer kritischen Widerstandsmarke bei 6,88 CNH. Ein Durchbruch darüber könnte vom Markt als Eskslation im Handelsstreit verstanden werden. Also just zu dem Moment, wo ein Problem aus dem Weg geräumt wurde, tut sich das nächste auf.