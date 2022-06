DAX: Das wird eine harte Nuss!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

In unserer Analyse vom 30.05.22 DAX: Nächste Hürde steht schon vor der Tür! hatten wir zuletzt über die aktuelle charttechnische Situation beim deutschen Leitindex berichtet!

Wie im Tageschart unten erkennbar ist, erweist sich die 200-Tage Linie (blau im Chart) wie von uns erwartet als harte Nuss, welche derzeit weitere Kursgewinne auf der Oberseite deckelt. Erst bei Break dieser wichtigen Marke wäre somit eine deutliche Fortsetzung dieser Aufwärtsbewegung möglich, zur Stunde notiert der DAX bei 14542 Zählern.



DAX Tageschart

