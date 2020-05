DAX will weiter nach oben – Diskussionen über Schuldenabbau dürften bald starten

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der Deutsche Aktienindex wird derzeit getrieben von der Hoffnung auf wieder bessere Wirtschaftsdaten, nachdem der Lockdown weltweit nun schrittweise beendet wird. Zudem setzen die größten Optimisten darauf, dass vielleicht schon im Herbst Impfstoffe gegen das Coronavirus zur Verfügung stehen.Gleichzeitig aber dürfte schon bald die Diskussion darüber starten, wie die rasant gestiegenen Schulden zur Überbrückung der wirtschaftlichen Eiszeit bezahlt werden sollen. Höhere Steuern und Abgaben, dauerhaft noch tiefere Zinsen, langsameres Wirtschaftswachstum über Jahre hinweg und wachsende geopolitische Spannungen unter anderem im Handelskonflikt zwischen China und den USA stehen auf der Preisliste zur Kompensation der Rettungsaktionen ganz oben. Allesamt sind das wenig erbauliche Zukunftsperspektiven. Und von einer Normalisierung der Geldpolitik haben sich die Volkswirtschaften der Welt durch das Coronavirus noch weiter entfernt als je zuvor.Im Deutschen Aktienindex setzt sich die Schaukelbörse seit Anfang Mai übergeordnet fort. Dabei besteht jederzeit die Möglichkeit eines Ausbruchs nach oben. Erneut waren vor gut einer Woche bei Kursschwäche überzeugte Käufer eingestiegen. Eine zweite Verkaufswelle, wie sie von vielen erwartet wurde, ist durch das beherzte Eingreifen von Investoren immer wieder zum richtigen Zeitpunkt vereitelt worden. Die Märkte wollen offenbar weiter nach oben – Hinweise auf eine große zweite Infektionswelle bleiben bislang ebenso aus. Das sorgt für gute Stimmung.Im saisonalen Verlauf der vergangenen fünf Jahre sind neue temporäre Hochs im DAX zwar denkbar, diese wären aber nicht von Nachhaltigkeit geprägt. Eine satte Rally-Fortsetzung nach oben ist saisonal nicht zu erwarten, kann aber aufgrund anderer Zyklen – etwa durch eine kraftvoller als erwartete konjunkturelle Erholung überdeckt werden.Heute wird an der Wall Street nicht gehandelt. An solchen Tagen kann es zu kurzzeitigen dynamischen Kursbewegungen im DAX kommen, da das Handelsvolumen geringer ist und die Auswirkung einzelner Handelsaufträge mehr ins Gewicht fällt. Insgesamt dürfte es aber eher ein ruhiger Handelstag werden.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.