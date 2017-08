DAX will nach oben - Trump redet wieder mehr über Wirtschaft

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die Regierung Trump spricht jetzt wieder mehr über Wirtschaftspolitik und das scheint den Märkten zu gefallen. Die positive Entwicklung an der Wall Street wirkt heute in Frankfurt zum Börsenstart nach, der Deutsche Aktienindex im Plus mit der erneuten Chance, die Seitwärtsspanne bei knapp über 12.300 Punkten nach oben zu verlassen.

Mario Draghi sagte in Lindau heute nichts entscheidend Neues. Lobenswert erscheint jedoch die Öffentlichkeitsarbeit der Europäischen Zentralbank. Der Text Mario Draghis wurde heute bereits mehrere Minuten vor Redebeginn des EZB-Präsidenten veröffentlicht. Es zeigt sich, dass die EZB an einer hohen Transparenz ihrer Geldpolitik interessiert ist.

Jetzt sind alle Augen auf Jackson Hole gerichtet. Mehrere Zentralbanker werden dort untersuchen, ob die tiefe Inflation ein Problem darstellt und wie darauf reagiert werden kann.

Jochen Stanzl, 23. August 2017