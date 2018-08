DAX mit wildem Ritt

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

An der Börse kann es sehr schnell gehen. Nach einem turbulenten Handelstag und anfänglichen Verlusten konnte der deutsche Aktienmarkt nach Äußerungen von EU-Handelsbeauftragten einen Großteil seiner Verluste wieder wettmachen und die Marke von 12.500 Punkten zurückerobern.





Die Europäische Union sei demnach bereit, die Zölle auf Industriegüter auf Null zu senken, wenn die USA das Gleiche tun würden. Damit steigt die Chance, dass auch auf diesem Feld eine Annäherung beider Seiten stattfindet und eine Lösung im Handelsstreit zwischen Europa und den USA kurz bevor steht. Nach den Abkommen mit Mexiko und wohlmöglich auch Kanada könnte sich also die Angst vor einem weltweiten Handelskrieg schneller in Luft auflösen als zunächst gedacht.Automobilwerte und Zulieferer konnten von diesen Nachrichten am stärksten profitieren und schoben den Aktienmarkt wieder nach oben. Der DAX bleibt damit Spielball der Weltkräfte wie ein bunt verkleideter Hund in einem europäischen Albtraum, ohne ein vermeintliches Eigenleben und dem Glauben an die eigene Stärke.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.