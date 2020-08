DAX wieder unter 13.000 Punkten – Patt-Situation an entscheidenden Marken

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Noch kommt an den entscheidenden Marken wichtiger Börsenindizes immer genug Verkaufsdruck aus, so dass der jeweilige Markt nicht nach oben ausbrechen kann. Aber auch nicht zu viel, so dass etwas weiter unten schon wieder ein paar Käufer ausreichen, um ein stärkeres Abrutschen der Kurse zu verhindern. Diese Patt-Situation könnte noch einige Tage anhalten.Der Deckel im Deutschen Aktienindex ist aktuell bei 13.075 Punkten drauf, im Nasdaq 100 bei 11.225 Punkten und im S&P 500 bei 3.388 Punkten. Gelingt den Indizes ein Ausbruch über diese Widerstände, könnte ein neues Kapitel an der Börse aufgeschlagen werden. Die Rally könnte technisch in eine stärkere Phase eintreten und sich beschleunigen. Gleichzeitig notiert der Volatilitätsindex VIX als Angstmesser auf seinem Weg nach unten an einer zentralen Unterstützung.Die Verkündung einer Einigung in Washington und damit neue fiskalpolitische Maßnahmen könnten die Anleger dafür nutzen, um erneut Anlauf für eine Ausbruchsbewegung zu nehmen. Enttäuscht das Programm aber, könnte eine größere Korrektur am Aktienmarkt ins Haus stehen.Die großen Indizes knapp unter zentralen Widerständen signalisieren eine gewisse Bereitschaft der Investoren, bei entsprechender Nachrichtenlage Gewinne mitzunehmen. Noch allerdings überwiegt die Hoffnung auf entsprechend starke stimulierende Maßnahmen und hält den Großteil der Anleger im Markt. Das Auffangen der heutigen Verkaufswelle deutet zudem auf das Vorhandensein weiterer überzeugter Käufer hin.

