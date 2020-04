DAX wieder auf Tauchgang

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die noch am Vortag zeitweise überwundene Marke von 10.000 Punkten rückt am Mittwoch für den DAX wieder in die Ferne: Bis zum Mittag lässt der deutsche Leitindex ordentlich Federn und gibt rund 3,6 Prozent auf 9.580 Punkte ab. Damit beginnt das zweite Quartal des Jahres denkbar schlecht, hatte der DAX bereits in den ersten drei Monaten des Jahres rund 25 Prozent an Wert verloren. Ähnlich das Bild auch in den USA, wo der Dow Jones mit einem Minus von über 23 Prozent im ersten Quartal den größten prozentualen Rückgang in einem Quartal seit 1987 einfuhr.Eigentlich keine große Überraschung: Wegen des weitestgehend eingestellten Flugbetriebs meldet die Lufthansa für rund 87.000 Beschäftigte – also zwei Drittel der Belegschaft – Kurzarbeit an. Diese Maßnahme soll voraussichtlich erst einmal bis August andauern. Zudem werden staatliche Hilfen weiterhin in Betracht gezogen. Die Lufthansa-Aktie verliert zur Wochenmitte als meistgehandelter Wert in Stuttgart rund 3,9 Prozent auf 8,24 Euro.Schlechte Neuigkeiten auch bei Volkswagen: Der Wolfsburger Autohersteller verlängert wegen der Corona-Krise die seit 20. März geltende Produktionspause um weitere fünf Tage. Als Grund für diese Ausweitung gibt VW die weiter sinkende Nachfrage nach Fahrzeugen und fortwährende Probleme mit den Lieferketten an. Für die Volkswagen-Aktie geht es am Mittwoch daraufhin um rund 4,9 Prozent auf 100,10 Euro bergab.Die Kursexplosion der vergangenen Tage bei Cytodyn scheint erst einmal gestoppt. Nachdem die Aktie des US-BioTech-Unternehmens gestern noch von den Hoffnungen auf ein Medikament gegen das Coronavirus angetrieben bis auf 3,34 Euro stieg, standen heute wohl vielerorts Gewinnmitnahmen auf dem Programm. Zwischenzeitlich fiel die Cytodyn-Aktie um rund 25 Prozent auf 2 Euro, am Mittag notiert sie bei rund 2,60 Euro.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.