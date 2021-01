DAX wieder auf Kurs – Lockdown-Beratungen und,Yellen-Rede im Fokus

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der Deutsche Aktienindex hat die wichtige Unterstützung von 13.800 Punkten wieder zurückerobert und profitiert dabei von der anhaltenden Stärke der US-Technologieaktien. Die relativ bessere Entwicklung des Nasdaq 100 hilft auch dem Gesamtmarkt, sich nach dem kleinen Schwächeanfall vor dem Wochenende wieder zu stabilisieren. Nun ist auch im DAX eine direkte Rally-Fortsetzung aus Sicht der Charttechnik wieder denkbar.Fundamental könnten die heute veröffentlichten ZEW-Daten Aufschluss über den Fortgang der trotz Pandemie laufenden Konjunkturerholung in Deutschland geben. Deutliche Abweichungen vom Erwarteten könnten dynamische Kursbewegungen an der Frankfurter Börse auslösen. Um 14 Uhr beginnen dann die offiziellen Beratungen zwischen Bund und Ländern über die Corona-Maßnahmen. Bereits im Vorfeld der anberaumten Konferenz sind bereits und dürften noch weitere Details über geplante Verschärfungen an die Öffentlichkeit dringen. Hier ist die entscheidende Frage, inwieweit die noch stärkeren Einschränkungen des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens in der Lage sind, die laufende konjunkturelle Erholung abzuwürgen. Darüber dürften sich die Anleger aber heute noch kein eindeutiges Bild machen können, die Unsicherheit also bleibt.Um 16 Uhr wird die ehemalige US-Notenbankchefin Janet Yellen als neue US-Finanzministerin vereidigt. Die Schuldenquote der Vereinigten Staaten liegt bereits bei rund 130 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung. Es wird erwartet, dass Yellen dies zwar würdigen wird, allerdings auch für neue Schulden eintreten wird, solange die Zinsen so niedrig sind wie derzeit.Was den gestrigen Feiertag in den USA angeht, werden Anleger sehr genau darauf achten, ob die frühe, positive Richtung der US-Futures die richtige für die heutige Handelseröffnung sein wird und ob die Schwäche vom Freitag bereits überwunden ist und neue Käufer einsteigen. Im Nasdaq 100 Index gilt es, auf die Unterstützung bei 12.778 Punkten zu achten. Solange sie hält, sieht die charttechnische Situation konstruktiv, darunter korrektiv aus.

