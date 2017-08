DAX wieder Richtung 12.000 - Einsamkeit um Donald Trump

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Jochen Stanzl, 21. August 2017

Steve Bannons Rücktritt lenkt den öffentlichen Druck der mangelhaften Reaktion auf Charlottesville Donald Trump ab. Langsam kommen dem US-Präsidenten aber enge und wichtige Vertraute abhanden. Dennoch verliert die Wall Street nicht ihren Glauben an Steuersenkungen. Würden Investoren sich komplett von dieser Idee abwenden, dürfte dies ganz andere Kurskorrekturen als die bisherigen nach sich ziehen.

Die Börsen befinden sich noch in der Sommerpause. Im Deutschen Aktienindex geht es jetzt ganz stark um die 12.000-Punkte-Marke sowie um die knapp darunter liegende 200-Tage-Linie (heute: 11.958 Punkte). In den vergangenen Wochen wurde die Korrektur durch diese beiden Unterstützungen etwas in ihrer Geschwindigkeit gebremst. Eine erneute Beschleunigung der Kursverluste ist zu befürchten, wenn diese Unterstützungen brechen.