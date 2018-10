DAX wieder in Richtung 11.000 -,Der Spuk ist noch nicht vorbei

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der Spuk ist noch nicht vorbei. Nachdem es gestern noch so aussah, als könne sich die Wall Street und damit auch der deutsche Aktienmarkt wieder fangen, geht der Ausverkauf am letzten Handelstag der Woche weiter. Es besteht kein Zweifel mehr, die Stimmung der Investoren ist mehr als nur angeknackst. Wieder einmal bleibt eine echte Erholung aus, die Volatilität nimmt weiter zu.Die Nervosität derjenigen, die noch auf den Aktiengewinnen aus den vergangenen Jahren sitzen, nimmt von Tag zu Tag zu. Verkaufen oder aussitzen, das Pendel schlägt in diesen Tagen immer mehr in Richtung Gewinnmitnahmen aus. Aussitzen wird in Zeiten steigender Zinsen und politischer Risiken nicht mehr als die attraktivere Alternative angesehen. Immerhin locken schon wieder Anleiherenditen von mehr als drei Prozent zumindest in den USA.Auf der anderen Seite wollen die enttäuschenden Nachrichten aus den Unternehmen kein Ende nehmen. Selbst die hochgelobten und lang gefeierten Technologie-Schwergewichte Amazon und Alphabet werden für gar nicht mal so schlechte Zahlen abgestraft. Weil die Erwartungen einfach zu hoch sind und der Realität in den vergangenen Monaten davongeeilt sind.Es sieht alles danach aus, als würde der Oktober keine Wende nach oben mehr bringen. Die dafür wichtige Marke von 11.500 Punkten im Deutschen Aktienindex dürfte bis kommenden Mittwoch wohl nicht mehr zurückerobert werden. Der Spuk an der Börse dürfte also auch über Halloween hinaus noch anhalten.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.