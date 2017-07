DAX - wie werden wir korrigieren?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":





Zum einen haben die Bären im gestrigen Handel aufgeräumt, zum anderen haben wir unseren Chart aufgeräumt und sind zu einem Verlauf zurückgekehrt. Nachdem wir gestern nochmals beide Variante mit der Wünschelrute überprüft haben, sind wir zu dem Schluss gekommen, dass die große ABC Formation, der insgesamt schlüssigste Verlauf bleibt. Ganz ohne eine Alternative kommen wir aktuell zwar dann auch nicht aus, diese muss aktuell aber nicht den Weg auf den Chart finden und wäre lediglich eine nochmalige Ausdehnung der Welle [b]. Im Moment sehen wir die Welle (i) als komplettiert an und Welle (ii) im Vollzug. Diese sollte sich im Idealfall bis 12524 bis 12559 Punkten ausdehnen und keinesfalls mehr über 12674 Punkte laufen. Käme es zu letzterem Umstand, so müssten wir von einer weiteren Ausdehnung der Welle [b] ausgehen.

Auch wenn es für viele neue Leser verwegen klingt ein Verlaufsmuster für den Abverkauf so genau zu kennzeichnen, so haben wir es eben mit genau dieser Methode in 2016 geschafft mit 7 Trades knapp 6400 Punkte im Dax zu erzielen. Testen Sie Deutschlands akkurateste Dax Analyse!





Wenn Sie über die weitere Entwicklung von Gold und Silber zeitnah und vor dem Mainstream informiert sein wollen und auch unsere anderen täglichen und wöchentlichen Analysen zu WTI, S&P 500, EUR/USD, HUI und dem Dax kostenlos testen möchten, dann besuchen Sie einfach unsere neue Homepage und melden Sie sich kostenlos an unter www.hkcmanagement.de.

© Philip Hopf Hopf-Klinkmüller Capital Management KG