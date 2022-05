DAX – wie weit trägt die Bärenmarktrally?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Fast zehn Prozent ist der Deutsche Aktienindex seit seinem Tief Anfang Mai gestiegen, damit könnte die laufende Bärenmarktrally zunächst ihr Potenzial ausgeschöpft haben. Die folgenden Handelstage dürften die Frage beantworten, ob Anschlusskäufe den Markt weiter nach oben in Richtung 15.000 Punkte tragen können oder ob der Trend jetzt wieder nach unten dreht. Noch befindet sich der DAX in seinem intakten Abwärtstrend. Die Indikationen für den heutigen Handel an der Wall Street sehen auch nicht mehr so gut aus wie es gestern zum Wochenstart noch den Anschein hatte, der Präsenzhandel allerdings wegen des Feiertages geschlossen blieb. Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.



Die Inflation in Deutschland ist bei fast acht Prozent angekommen. Heute nun steht die Teuerungsrate in der gesamten Eurozone im Terminkalender. Auch diese dürfte die Europäische Zentralbank nicht von ihrem Kurs abbringen, die Zinsen im Juli anzuheben. Nur wie stark, darauf dürften die Daten in der Tat einen Einfluss haben. Auch im Frankfurter Ostend bei der EZB sind 50 Basispunkte als ein erstes deutliches Signal, den Kampf gegen die Inflation aufnehmen zu wollen, durchaus denkbar.



Indes hat die Europäische Union eine weitere Sanktionsmaßnahme gegen Russland auf den Weg gebracht. Sämtliche Öllieferungen auf dem Seeweg in die EU sind nicht mehr möglich, Lieferungen durch Pipelines bleiben auf Drängen Ungarns von diesem Verbot ausgeschlossen. Dennoch soll dies die Exporte Russlands drastisch reduzieren und dem Kriegstreiber Putin den Geldhahn weiter zudrehen.



90 Prozent weniger Öl aus Russland bis Ende des Jahres bedeuten allerdings auch eine Verknappung des Angebots und dementsprechend höhere Preise. Die Notierungen für das schwarze Gold haben schon in den vergangenen Tagen ihren Aufwärtstrend wieder aufgenommen, ein erneutes Anlaufen der Jahreshochs scheint nur noch eine Frage der Zeit. Damit allerdings dürften auch die Hoffnungen wieder schwinden, dass die Inflation bereits ihren Hochpunkt erreicht haben könnte.