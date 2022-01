DAX – Die wichtige 15.000er-Marke hat gehalten

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Das war schon eine kritische Lage in der vergangenen Woche. Der Markt rutschte knapp unter die Marke von 15.000 Punkten und schickte sich an, weiter abzufallen. Auch die Erholungsbewegung am Folgetag war wenig überzeugend. Erst gegen Wochenmitte kam dann wieder etwas Kaufneigung auf. Zum Wochenschluss waren zwar wieder Abgaben zu beobachten, die Intraday-Stimmungswende lässt aber hoffen, dass der Wochenauftakt etwas freundlicher verlaufen könnte.



Da die Umsätze noch nicht angezogen haben, dürfte eine Trendwende aber kaum kurzfristig nachhaltig erfolgen. Auch die Indikatoren haben noch keine Kaufsignale gegeben, was ebenfalls gegen einen unmittelbaren neuen Aufwärtstrend spricht. Die Lage könnte sich verbessern, wenn aus den USA entsprechend positive Signale kommen würden. Die Saisonalität verbessert sich derzeit etwas, dürfte aber noch nicht ausreichen, um die fehlenden Indikatorensignale zu überspielen. Somit dürfte es auch in der anstehenden Woche unruhig werden, wenn die Überseemärkte nicht nachhaltig nach oben drehen.



