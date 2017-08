DAX wendet erneut bei 12.100 – Die Unterstützung hält (noch)

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Jochen Stanzl, 09. August 2017

Der Deutsche Aktienindex verteidigt erneut die Unterstützung bei 12.100 Punkten. Das kann auch noch eine Weile gut gehen, wenn die Flucht in Sicherheit und damit in den US-Dollar anhält, was wiederum den Euro schwächt. Aber auch bei dieser Unterstützung gilt, dass der Krug nur so lange zum Brunnen geht, bis er bricht.



Nach der zumindest verbalen Eskalation des Konflikts zwischen den USA und Nordkorea sehen wir eine typische Flucht in Sicherheit. Fallende Zinsen, erhöhte Volatilität bei Aktien und steigende Ölpreise – alles sichere Anzeichen, dass Anleger wachsende geopolitische Risiken wittern.



Der Dollar ist schwach, das OPEC-Abkommen funktioniert und wenn dann noch geopolitische Risiken dazukommen, kann es schnell gehen mit einem weiter steigenden Ölpreis.