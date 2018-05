DAX: In welche Richtung schlägt das Pendel aus?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Vor dem langen Pfingstwochenende habe ich an dieser Stelle die den letzten DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Anstieg begleitenden, nicht idealtypischen Umstände herausgestellt, so die Analysten der Helaba.

Die geringe Handelsrange und das damit zum Ausdruck kommende, schwache Momentum schienen dies ebenfalls zu verdeutlichen. Doch sei es zu diesem Zeitpunkt für eine abschließende Beurteilung noch zu früh gewesen. Auf der einen Seite gelte es die häufig Ende Mai zu beobachtenden, saisonalen Effekte in die Beurteilung einzubeziehen. Auf der anderen Seite habe das Ende verschiedener Zeitzonen bisher nicht zu einem Richtungswechsel geführt. Für etwas Entspannung an den Börsen sorge zunächst die Einigung im Handelsstreit zwischen China und den USA. Dabei habe sich China verpflichtet, das Handelsdefizit von rund 375 Mrd. USD "substantiell zu reduzieren". Europa und Deutschland könnten sich als Verlierer des Deals herauskristallisieren. In Italien werde wohl der zum Kreis der Fünf-Sterne-Bewegung gehörende Giuseppe Conte neuer Ministerpräsident.

Charttechnik:

Nach einer Phase mit häufig auftretenden Dojis habe der DAX ein sogenanntes "bullish engulfing pattern" ausgebildet, auf welches eine negative Kerze gefolgt sei. Diese sei zudem von überdurchschnittlich hohen Handelsvolumina begleitet worden, welche jedoch z.T. auf den kleinen Verfall an den Terminmärkten zurückzuführen gewesen sei. Heute bekomme es der Index zunächst mit den wichtigen Widerständen bei 13.133 und 13.155 Zählern zu tun. Sollte es gelingen, diese nachhaltig auf Schlusskursbasis, zu überwinden, wäre der Weg zunächst bis auf 13.298/13.360 Punkten frei. Mit dem Erreichen der letztgenannten Zone würde eine harmonische Bewegung komplettiert, was deren Bedeutung nochmals unterstreiche. (22.05.2018/ac/a/m)