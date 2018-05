DAX weiterhin für Rücksetzer anfällig

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Einige neue Erkenntnisse lieferte der gestrige Handelstag an der Börse, so die Analysten der Helaba.

Allen voran habe einmal mehr US-Präsident Trump im Fokus gestanden. Einerseits habe er erneut die Möglichkeit ins Spiel gebracht, Einfuhrzölle auf Autoimporte zu erheben. Diese Drohung habe für Verunsicherung an den Märkten gesorgt, insbesondere im Zuge dessen die Handelsstreitigkeiten erneut befeuert werden könnten. Darüber hinaus sei das mit dem Nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un geplante Treffen abgesagt worden.

Insgesamt werde erneut deutlich, dass auf Worte und Absichtserklärungen Taten folgen müssten, um eine Planungs- und Prognosesicherheit zu bekommen. Andernfalls könne die Stimmung der Marktteilnehmer schnell kippen, die Kursabschläge ausgehend vom Zwischenhoch am 22. Mai hätten sich in der Spitze bereits auf mehr als 400 Punkte summiert. Wie so oft würden Abwärtsimpulsbewegungen mit deutlich höherer Dynamik und in zeitlich kürzeren Perioden vollzogen, worin die Gefahr auf dem falschen Fuß erwischt zu werden bestehe.

Charttechnik

Mit der Ausbildung eines Hochpunktes bei 13.204 Zählern (knapp unterhalb einer 45-Grad Gann-Linie) und dem darauf folgenden “bearish engulfing pattern“ habe sich das kurzfristige Chartbild des DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) eingetrübt. Der mit den gestern zu verbuchenden Kursabschlägen einhergehende Bruch der 12.951er Strukturmarke sowie der Wiedereintritt in den 144er-Regressionskanal (die obere Begrenzung verlaufe aktuell bei 12.926 Punkten) würden zudem verdeutlichen, dass der Abgabedruck zunehme.

Ein erster Test der bei 12.854 Zählern verlaufenden 21-Tageslinie, diese stelle häufig das erste Kursziel einer Korrekturbewegung dar, könne somit als idealtypisch beschrieben werden. Zunächst werde es dem DAX gelingen, sich ein Stück weit von dieser nach oben abzusetzen. Sollte diese bei einem zweiten Anlauf durchbrochen werden, würden weitere Targets bei 12.799, 12.758 und insbesondere bei 12.715 Punkten (200-Tage-SMA) in den Fokus rücken. (25.05.2018/ac/a/m)