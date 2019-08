DAX - weiterhin im Aufwind

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX präsentiert sich in dieser Woche bärenstark. Nach den Vorgaben der Amerikaner am Freitag und Montag ( S&P jeweils deutlich über 1 Prozent im Plus) rechnen wir mit einem Test der 11.800 in dieser Woche. Wir kaufen dazu den Turbo-Bull GA09L2 mit 150 Stück zu 11,42 in unser Turbo-Depot. Einen Take-Profit legen wir auf 12,30 Euro.