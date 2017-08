Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DAX weiter unentschlossen - Jackson Hole und die Zukunft der Zinsen

Das an den Börsen aktuell gehandelte Volumen liegt unter dem Durchschnitt. Die technischen Trader übernehmen das Ruder. Vor den beiden Reden Mario Draghis in dieser Woche bricht der Bund Future nach oben aus. Er löst eine Konsolidierung auf, was für tiefere Zinsen in Deutschland in den kommenden Wochen sprechen könnte.



Der DAX könnte die 200-Tage-Linie bei 11.940 Punkten erneut testen, wenn es die Nachrichtenlage zulässt. Das große Thema in dieser Woche ist Jackson Hole. Die Märkte sind erpicht darauf zu erfahren, ob höhere Zinsen in einem inflationsarmen und von hohen Schulden geprägten Umfeld notwendig oder überhaupt möglich sind.





Die ersten Adressen verzichten auf mögliche zusätzliche Rendite am US-Aktienmarkt, um das gewachsene politische Risiko um Trump zu umgehen. Dieser Risikovermeidungsmodus könnte bis über die Verhandlungen um die Anhebung der Schuldengrenze anhalten.Jochen Stanzl, 22. August 2017