DAX weiter seitwärts - Noch 24 Stunden bis zum Top-Ereignis der Woche

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der Deutsche Aktienindex verharrt weiter in der Seitwärtsspanne, die er nach der starken Erholung in der Vorwoche eingenommen hat. Das Motto hieß auch heute abwarten vor dem Top-Event in dieser Börsenwoche, der Sitzung der US-Notenbank.

Zwar ist zu erwarten, dass die Federal Reserve morgen erneut an der Zinsschraube dreht. Allerdings taucht mit Draghis gestriger Rede ausgerechnet jetzt erneut das Thema Inflation auf, das im Januar bereits zu einem Einbruch an den Aktienmärkten geführt hat. Die Frage ist, ob die amerikanische Notenbank das Thema in der morgigen Pressekonferenz ebenfalls aufgreifen wird. Der Rahmen dafür wäre gesetzt.

Die Konsolidierung im DAX ist nach den kräftigen Anstiegen der Vortage auch gesund. Nun geht es darum, den gut gebauten Boden zu behaupten.

Disclaimer

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.



CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 78% der Kleinanleger verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.