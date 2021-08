DAX weiter ohne Trend - Berichtssaison auf dem Höhepunkt

Während die Berichtssaison hierzulande heute auf ihren Höhepunkt zusteuert, könnte sich der Deutsche Aktienindex erneut an einem Ausbruch aus seiner Handelsspanne zwischen 15.400 und 15.800 Punkten nach oben versuchen.



Dafür aber muss die Wall Street mitspielen, an der die Investoren auf die Verabschiedung des billionenschweren Infrastrukturpaketes von US-Präsident Biden warten. Dabei bleibt abzuwarten, wieviel Vorschusslorbeeren die Börse an die Unternehmen bereits verteilt hat, die auf die vielen staatlichen Aufträge hoffen können. Es könnte gut sein, dass am Ende auch diese gute Nachricht nicht mehr reicht, die Rally in New York entsprechend voranzutreiben.



Wenn die US-Indizes nach den gescheiterten Versuchen, auf neue Hochs auszubrechen, jetzt schwächer tendieren, könnte das im Ergebnis für den DAX eine weitere Woche innerhalb seiner Seitwärtsspanne bedeuten. Die untere Grenze dieser Spanne liegt dabei gut 250 Punkte unter dem aktuellen Kurs.



Es fehlt weiterhin den Börsen an einem eindeutigen Trend. Sommerlich ruhig dümpeln die Indizes dahin, während viele Anleger schon seit Wochen auf eine stärkere Korrektur warten, die gerade deshalb nicht kommt. Abwarten lautet die Devise auch an der Frankfurter Börse in einem Monat, in dem die Kurse mit Blick in die Vergangenheit eher fallen. Aber auch diese Saisonalität hat in diesem Jahr noch keine Gültigkeit erlangt. Aber der August ist ja noch lang.