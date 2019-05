DAX weiter in neutralem Bereich - US-Notenbank sendet Zinssenkungssignale

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die Börsen stehen weiter unter dem Einfluss der Entwicklungen im Handelskonflikt zwischen den USA und China, alle anderen Themen wie die neuesten Nachrichten aus London zum Brexit oder die anstehende Europawahl bleiben da eher latent im Hintergrund.Auf die leichten Entspannungssignale aus Washington gestern folgen heute Meldungen, wonach die USA weitere chinesische Unternehmen von den heimischen Märkten aussperren könnten, darunter auch Hikvision, einen chinesischen Anbieter von Videoüberwachung, der sich mehrheitlich in chinesischem Staatsbesitz befindet.Und ein weiteres Detail ist bekannt geworden: Die Sanktionspläne gegen den Technologiekonzern Huawei lagen wohl schon monatelang in der Schublade im Weißen Haus, aber der Präsident habe mit der Verkündung gewartet, bis die Gespräche mit China nicht mehr gut liefen. Wer den Poker am Ende tatsächlich gewinnt oder ob die Weltwirtschaft als großer Verlierer dastehen wird, ist damit weiter offen.Mit der Veröffentlichung des Protokolls der letzten Sitzung der US-Notenbank heute Abend könnte eventuell die Geldpolitik das alles bestimmende Thema zumindest kurzfristig etwas ablösen. So bereiten James Bullard, Präsident der Federal Reserve in St. Louis, die niedrigen Inflationsraten in den Vereinigten Staaten Sorgen. Wenn es so weiter ginge, wäre nach seiner Meinung eine Senkung des Leitzinses angebracht. Damit reiht sich die Federal Reserve in den weltweiten Kanon der Notenbanken ein, die ihre schützende Hand über den Aktienmärkten ausbreiten.

So bleiben auch die Börsen zwischen Hoffen und Bangen gefangen. Die Aktienkurse sind einerseits belastet, andererseits gestützt. Das sieht man auch, wenn man sich die technische Situation im Deutschen Aktienindex anschaut, der wie gestern zwischen 12.180 und 12.026 Punkten heute weiter in seiner neutralen Zone handelt.



Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.