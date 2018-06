DAX weiter impulslos unterwegs – Sommerpause rückt näher

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Es bleibt eine wacklige Angelegenheit im Deutschen Aktienindex. Am besten wäre jetzt eine mehrere Tage anhaltende Stabilisierung. Der Markt braucht ein Fundament, um einen neuen Anstieg zu starten. Hoffnung könnte dann aufkeimen, wenn einer der unter Druck stehenden Verhandlungspartner im Handelsstreit klein beigibt. Aber darauf aufbauende Kursgewinne würden vermutlich auch nicht nachhaltig sein.

Es dürfte deshalb ein nervenzehrendes Vor und Zurück am deutschen Aktienmarkt bleiben. Auch, weil wir uns der Sommerpause auch auf dem Börsenparkett und damit auch den Handelsvolumina nähern. Die Charttechnik spielt jetzt eine immer größere Rolle. Kurzfristige Geschäfte scheinen die Oberhand gewonnen zu haben, während große Investoren geduldig Impulse abwarten, die einen neuen Trend einleiten könnten. Von diesen Impulsen aber ist derzeit nicht viel zu sehen.

