DAX weiter impulslos unterwegs

An der Börse geht das Warten auf positive Impulse inmitten sich verschlechternder wirtschaftlicher und geldpolitischer Rahmenbedingungen weiter. Die Anleger wissen für den Moment nicht so recht, wie sie mit der Situation umgehen sollen. Auf der einen Seite bleiben Aktien aufgrund der extrem negativen Realzinsen – wie es immer so schön heißt – zwar alternativlos, aber sehenden Auges in Kursverluste reinlaufen will verständlicherweise auch keiner. So geht die Volatilität weiter aus dem Markt, Handelsspannen innerhalb eines Tages von gerade einmal 200 Punkten wie gestern im DAX hat man seit Kriegsausbruch in der Ukraine nicht mehr gesehen. Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.



Unter Druck gerieten gestern nach zwei Wochen Erholung die Technologiewerte in den USA, nachdem die Direktorin der US-Notenbank, Lael Brainard, eine noch aggressivere Gangart der Fed im Kampf gegen die Inflation ankündigte. Bilanzabbau in schnellem Tempo, während gleichzeitig die Zinsen steigen – diese Kombination ist vor allem für die Unternehmen Gift, die ihre Gewinne erst in der Zukunft erwirtschaften. Und deren Aktien kamen gestern dementsprechend unter die Räder.



Gut halten kann sich in diesen Tagen allerdings eine Branche, die zwar auch vieler dieser Wachstumsunternehmen beherbergt, die noch Verluste schreiben. Aber in alle Aktien, die irgendetwas mit erneuerbaren Energien zu tun haben, kommt jetzt richtig Dynamik. Das „Osterpaket“ von Bundeswirtschaftsminister Habeck dürfte im wahrsten Sinne des Wortes für enormen Rückenwind für die Windkraft-, aber auch Solarbranche sorgen.



Die Aktien stehen zwar schon seit dem eskalierenden Konflikt des Westens mit Russland auf der Kaufliste der Anleger und steigen gegen den allgemeinen Markttrend und schon oft wurde an der Börse über den Durchbruch dieser alternativen Energieerzeugung spekuliert. Aber nie lag dieser so nah und war so wichtig wie heute, um als Volkswirtschaft durch immer weitere Sanktionen gegen Russland in Sachen Energie am Ende nicht auf der Strecke zu bleiben.