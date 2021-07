DAX weiter impuls- und richtungslos - Gute Quartalsbilanzen werden verkauft

Die Erholung an den chinesischen Börsen scheint bereits wieder beendet zu sein. Offenbar trauen die Investoren den Lippenbekenntnissen der Regulierungsbehörden nicht über den Weg. Chinesische Aktien ohne politisches Risiko sind in Zukunft noch weniger zu haben. Gleichzeitig aber kommt man als global aufgestellter Anleger aufgrund des hohen Wachstums kaum an diesen Aktien vorbei. Der Markt versucht gerade, den richtigen Mittelweg zu finden.



Wir sehen in dieser Woche den Trend, dass die guten Quartalszahlen der großen Technologieunternehmen verkauft werden. Der Markt ist auf einem Niveau angelangt, wo die in der Regel immer höher angesetzten Flüsterschätzungen der optimistischsten Anleger dem entsprechen, was von der Mehrheit erwartet wird. Wenn dann die offiziell tiefer liegenden Konsensschätzungen übertroffen werden, löst das keine Euphorie aus. Die Messlatte für die Unternehmen in der laufenden Berichtssaison hängt einfach zu hoch.



Facebook und Amazon haben Signale geliefert, dass die Sonderkonjunktur durch die Pandemie langsam ausläuft. Während das im Grunde keine Neuigkeit ist, scheint es doch eine Gruppe von Anlegern gegeben zu haben, die auf das Gegenteil gesetzt haben. Die Spekulation auf eine Fortsetzung des überdurchschnittlichen Wachstums durch die virtuelle Welt der Pandemie ist nicht aufgegangen.



Das Tauziehen um eine Richtung im Deutschen Aktienindex hält an. Aus technischer Sicht bietet die 50-Tage-Linie für den Moment eine gewisse Orientierung, wobei sich die Anleger derzeit nicht trauen, in die eine oder andere Richtung maßgeblich davon abzuweichen. Was gefragt bleibt, sind deutsche Staatsanleihen. Während der DAX impuls- und richtungslos auf der Stelle tritt, steigen die zehnjährigen deutschen Staatsanleihen seit über einem Monat steil an.