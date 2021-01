DAX weiter mit guten Aussichten – Steigender Euro nach Yellen-Rede bremst

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Sollte der Deutsche Aktienindex die 13.800er Marke als Unterstützung halten, bestehen aus technischer Sicht weiterhin gute Chancen auf eine Fortsetzung der Rally. Die Zugpferde dafür kommen aus dem US-Technologieindex Nasdaq 100, der im elektronischen Handel nur noch gut ein halbes Prozent von neuen Allzeithochs entfernt ist. Die Investoren setzen darauf, dass die heutige Amtsübergabe in den USA auch aufgrund der hohen Sicherheitsvorkehrungen friedlich verlaufen wird. Der Sturm auf das Kapitol war ein Warnschuss für die Sicherheitsbehörden. So etwas darf sich heute nicht wiederholen.Die neue US-Finanzministerin hat gestern klar gemacht, was nach dem Machtwechsel im Weißen Haus kommen wird. Klotzen statt kleckern lautet die Devise bei künftigen Stützen für die Wirtschaft und das übersetzt der Markt zunächst mit einem schwächeren Dollar. Der im Gegenzug steigende Euro sorgt allerdings dafür, dass der Deutsche Aktienindex der Wall Street erneut nicht folgen kann. Ein Ausbruch der Gemeinschaftswährung über 1,23 US-Dollar dürfte sich, so er denn in den kommenden Tagen oder Wochen passiert, als ein starker Bremsklotz für den DAX erweisen.Gleichzeitig aber wäre ein übergeordnet weiter dynamisch fallender US-Dollar ein beschleunigender Faktor für die Gewinnerholung an der Wall Street. Auch wenn Janet Yellen eine Politik des schwachen Dollars grundsätzlich ablehnt, ist das ein wenig wie Wasser predigen und Wein trinken, wenn sie im gleichen Atemzug massives Handeln der Regierung im Kampf gegen die Krise fordert und dies mit Rezessionsgefahren begründet. Die Märkte interpretieren die Entwicklungen der letzten 24 Stunden ganz klar als negativ für den US-Dollar.

