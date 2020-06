DAX weiter furios

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Hatte der DAX gestern mit einem stolzen Plus von 3,8 Prozent die Marke von 12.000 Punkten überwunden, hält die gute Laune am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch weiter an. Bis zum Mittag klettert der DAX um weitere 2,3 Prozent und notiert damit bei rund 12.300 Punkten. Genährt wird dieser Aufschwung einerseits durch die Verhandlungen der Bundesregierung über ein milliardenschweres Konjunkturpaket, andererseits auch durch die Aufhebung der weltweiten Reisewarnung für 29 europäische Länder, die ab dem 15. Juni gelten und Tourismus wieder ermöglichen soll.Zur Wochenmitte ist die BASF-Aktie der meistgehandelte Wert der Stuttgarter Anleger. Bis zum Mittag legt BASF bei einem Umsatz von rund 3,8 Millionen Euro rund 4,1 Prozent zu. Angeschoben wird die Aktie von einer Analyse der Investmentbank Jefferies, die BASF nun mit „Buy“ einstufen. Die Chemiebranche werde laut Meinung der Analysten schneller als gedacht auf Erholungskurs gehen.Auch die Lufthansa wird in Stuttgart heute rege gehandelt und ist mit einem Plus von 4,9 Prozent einer der Spitzenreiter im DAX. Wie die Kranich-Airline mitteilte, betrug der Verlust nach Steuern im ersten Quartal 2,1 Milliarden Euro. Damit bestätigte die Lufthansa die bereits Ende April vorläufig veröffentlichten Zahlen. Nachdem im Mai lediglich 3 Prozent der geplanten Flüge stattfanden, sollen bis September wieder 40 Prozent der geplanten Flüge durchgeführt werden.Unter den Umsatzspitzenreitern an der Börse Stuttgart findet sich am Mittwoch mit einem Plus von 2,6 Prozent auch Wirecard. Gestern wurde bekannt, dass die Ratingagentur Moody’s die Senkung der langfristigen Bonitätsnote von Wirecard prüft, die bis dato bei Baa3 liegt. Für Bedenken bei Moody’s sorgen nach wie vor die Unklarheiten rund um die Vorwürfe der Bilanzfälschung, das abermalige Verschieben des Geschäftsberichts sowie die möglichen Folgen der Corona-Pandemie auf das Geschäft von Wirecard.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.