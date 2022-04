DAX weiter auf Richtungssuche

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die Themen und damit auch die Belastungsfaktoren sind heute für die Börse die gleichen wie vor dem verlängerten Osterwochenende. Und nach einem ruhigen Handel an der Wall Street bewegt sich auch der Deutsche Aktienindex zum Start in ruhigen Bahnen. In einem insgesamt negativen Umfeld hoffen die Investoren jetzt auf positive Impulse von der Berichtssaison. In Deutschland legen aus dem DAX in dieser Woche Sartorius und SAP ihre Zahlen vor. Heute Abend nach Börsenschluss in den USA öffnet der Streaming-Anbieter Netflix seine Bücher. Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.



Russland spürt die Sanktionen des Westens immer stärker. Nach den Worten der Zentralbankchefin war zunächst der Finanzsektor betroffen, mittlerweile seien die Auswirkungen aber in der gesamten Wirtschaft deutlich zu spüren. Die russische Zentralbank verfüge derzeit nur über die Hälfte der Devisen und Goldreserven. Der Westen hat also durch Sanktionen die Hälfe des russischen Geldes, bzw. was deren Wert sichert, blockiert. Dies zeigt, welchen wirtschaftlichen Druck die Staaten ausüben, auch wenn sie selbst nicht am Krieg teilnehmen.



Die Aktie von Bayer gehört heute zu den Verlierern an der Frankfurter Börse. Der Bayer-Chef Baumann warnt aufgrund des Krieges in der Ukraine vor anhaltenden Lieferengpässen und Problemen bei der Versorgung mit Medikamenten. Zwar ist der Konzern nicht direkt davon betroffen, aber dies zeigt eben die andere Seite der Medaille und die Auswirkungen der Sanktionen auch auf die Volkswirtschaften der Länder, die sie verhängen. Durch Deutschlands Nähe und wirtschaftliche Abhängigkeit von Russland dürfte der Krieg sehr deutliche Spuren hierzulande hinterlassen.