DAX weiter abwärts – BioNTech explodiert

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Nach einem erneut verlustreichen Montag sieht sich der DAX auch am Dienstag weiterhin mit dem dramatischen Umfeld der Corona-Krise konfrontiert. Nach Verlusten von 5,3 Prozent am Vortag gibt der deutsche Leitindex bis zum Mittag weitere 1,7 Prozent auf 8.580 Punkte ab – das Plus von 4,6 Prozent im frühen Handel ist damit schon wieder Geschichte. Auch von konjunktureller Seite kommen am Dienstag schlechte Nachrichten: Der ZEW-Index, der die Konjunkturerwartungen von Finanzanalysten und institutionellen Investoren für Deutschland wiederspiegelt, brach im März regelrecht ein. Er fiel von plus 8,7 Punkten im Vormonat auf minus 49,5 Punkte – der stärkste Rückgang seit Beginn der Umfrage im Jahr 1981.Die Suche nach einem Impfstoff gegen das Coronavirus sorgt bei Pharma-Werten für einige Bewegung – am Dienstag insbesondere bei BioNTech. Bis zum Mittag steigt die Aktie des Mainzer Konzerns um mehr als 27 Prozent auf 56 Euro. Im Tagesverlauf war BioNTech sogar bis auf 68,30 Euro gestiegen. Kurstreiber ist hier die Meldung, dass BioNTech bis zu 120 Millionen Euro vom chinesischen Arzneimittelhersteller Fosun Pharma erhält, um die Entwicklung eines Impfstoffs voranzutreiben. Auch mit dem bestehenden Partner Pfizer, dem US-Pharma-Riesen, befinden sich die Mainzer in Gesprächen über eine weitere Zusammenarbeit.Auch die-Aktie wird von den Stuttgarter Anlegern am Dienstag rege gehandelt, fällt aber weiterhin um 4,0 Prozent auf nun 21,80 Euro. Erst gestern senkte das Analysehaus RBC sein Kursziel für Daimler von 62 auf 33 Euro, beließ die Einstufung aber auf „Outperform“. Die Commerzbank beließ ihr Kursziel bei 28 Euro und strich dabei die Verkaufsempfehlung. Nun raten die Analysten zum Halten des Papiers.Diezählt auch am Dienstag wieder zu den in Stuttgart meistgehandelten Aktien. Für Verunsicherung sorgt derzeit eine Meldung des Konkurrenten Alitalia: So plant die italienische Regierung offenbar, die Kontrolle über Alitalia zu übernehmen. Aufgrund der Folgen des Coronavirus gerate die Airline noch mehr als bisher in existenzielle Nöte. Auch die Lufthansa lote derzeit Staatshilfen aus, sollte die Corona-Krise länger andauern. Für die Lufthansa-Aktie geht es heute dennoch rund 2,4 Prozent auf 8,80 Euro aufwärts.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.