DAX: weiter SHORT - Swing-Trading

Letzte Woche hatte ich mit Ihnen mein Trade-Management für zwei laufende Positionen – deren Einstiege, Sie auch hier mitverfolgen konnten – geteilt. Eine Position wurde nun im Gewinn ausgestoppt.

Der Long-Trade in Brent Oil – UK Crude – hat erst die Gewinnmitnahme bei 73 US-Dollar je Barrel gefeiert, dann war aber mit Nachziehen des Stopps für die Restposition nicht mehr viel drin. Öl hat in den letzten Tagen eine Korrektur hingelegt, die das Handelsinstrument grundsätzlich wieder interessant für neue Trading-Ideen macht. Aktuell bekomme ich aber keine Signale geliefert.



Beim DAX-Short-Trade habe ich, wie besprochen, an der 12.000er-Marke eine Teilgewinnmitnahme vorgenommen – Einstieg 12.131 Punkte. Gestern sah es noch so aus, als ob die Restposition einen noch höheren Gewinn abwerfen könnte. Doch heute kommen die Bullen zurück aufs Parkett. Da aber die Abwärtsrisiken weiter überwiegen, bleibt es dabei: Der Stopp für die Restposition wurde auf 12.125 Punkte nachgezogen, und das Kursziel liegt weiter bei 11.800 Punkten.

Die aktuelle Kursbewegung ist lediglich eine Erholungsbewegung im Abwärtstrend, solange die obere rote Linie – obere Begrenzungslinie des übergeordneten Abwärtstrendkanals – nicht von den Bullen zurückerobert werden kann.





DAX – GER30 - im aktuellen Tageschart – Quelle: CFX TraderPRO

