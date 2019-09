DAX wehrt sich gegen die Korrektur – Bitcoin weiter auf Talfahrt

Der Deutsche Aktienindex kann sich zum heutigen Handelsstart weiter erholen. Über 12.294 Punkten fällt die Wahrscheinlichkeit wieder, dass es zu einer stärkeren Korrektur kommen wird. Gestützt werden Europas Börsen von einem schwächeren Euro, der auf den tiefsten Stand seit über zwei Jahren gefallen ist. Die unsichere politische Gemengelage sorgt derzeit für eine stärkere Nachfrage nach dem vermeintlich sicheren Hafen US-Dollar und macht damit das Leben für Europas Exporteure etwas leichter.Apropos Export: China und die USA wollen am 10. und 11. Oktober in Washington ihre Handelsgespräche fortsetzen. Eine echte Annäherung zwischen beiden kann es allerdings nur geben, wenn der chinesische Technologiekonzern Huawei von der Sanktionsliste genommen wird. Das allerdings steht immer noch nicht fest.Der Iran verteidigt sein Raketenprogramm und will daran festhalten. Noch vor ein paar Jahren hätten die jüngsten Ereignisse am Ölmarkt für gefährliche Preissteigerungen gesorgt. Die bleiben jetzt aber aus, weil die Amerikaner sich nahezu komplett mit eigenem Öl aus der heimischen Fracking-Produktion versorgen. Dank des Frackings bleibt der Weltwirtschaft ein Ölpreisschock erspart.Der Bitcoin bricht weiter ein. Die Charttechnik spielt hier eine große Rolle. Unter 9.077 US-Dollar hat die Psychologie die Regie übernommen. Die dort liegende Unterstützung wurde erst wochenlang verteidigt und dann unterschritten. Technisch lässt sich nun ein Rutsch bis auf 4.920 US-Dollar durchaus ableiten. Die hoch gesteckten Erwartungen der Anleger – etwa bei der Nachfrage nach einem neuen physisch besicherten Terminkontrakt – wurden nicht erfüllt. Zudem schwingt in den Verkäufen die Enttäuschung darüber mit, dass die Rally nicht direkt wieder zu den alten Hochs geführt hat.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.