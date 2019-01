DAX – was soll das jetzt schon wieder?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Es kann natürlich Vieles damit erklärt werden, dass aus der Politik ständig neue und manchmal unterschiedliche Signale gesendet werden. Es ist in dieser Zeit sicher auch nicht immer einfach, diese Signale richtig zu deuten. Das Barometer für wirtschaftliche Entwicklungen, die Börse, versucht diese Deutung jedenfalls Tag für Tag.

Die Analysten versuchen die Deutung der Börse richtig zu interpretieren. Dabei kommt es immer wieder zu Fehlinterpretationen, gleichgültig, welche Analysemethode man anwendet. Kaum zu übersehen ist dagegen der aktuell vorherrschende Trend beim DAX. Dieser übergeordnete Trend ist eindeutig abwärts gerichtet. Zwischenzeitliche Gegenbewegungen, die Hoffnung auf eine Trendwende machen könnten, sind meist nach wenigen Tagen wieder beendet. Aktuell hat sich wieder eine solch hoffnungsvolle Situation ergeben, die die Möglichkeit eröffnet, dass eine Trendwende nach oben vollzogen wird.



Der Stochastik-Indikator hat eine signifikante Divergenz gebildet und der MACD-Indikator hat ein Kaufsignal generiert. Beide Signale zusammen und das verbesserte Sentiment (gemessen am Sentix-Stimmungsindikator) deuten darauf hin, dass sich die Lage in den kommenden Tagen etwas aufhellen könnte und eine Erholungsbewegung starten müsste. Was am gestrigen Handelstag allerdings passiert ist, war wenig erfreulich. Im Handelsverlauf hat eine Stimmungswende eingesetzt was sich in Form eines Shooting-Stars ausdrückte. Sollte dieser heute mit niedrigeren Notierungen bestätigt werden, hätte der DAX erneut eine gute Chance auf eine Gegenbewegung vertan.



