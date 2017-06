DAX wartet auf morgen - Gute Vorzeichen für US-Arbeitsmarktbericht

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Nach den enttäuschenden Zahlen gestern überzeugt heute der private Arbeitsmarktbericht aus den USA die Investoren. Auch der Deutsche Aktienindex kann danach seine Delle vom Mittag ausbügeln und bewegt sich wieder in Richtung obere Begrenzung seines bekannten Korridors zwischen 12.500 und 12.700 Punkten.

Die Angst, dass die US-Notenbank in eine sich abschwächende US-Wirtschaft hinein die Zinsen anheben und damit einen Fehler begehen könnte, ist durch die guten Zahlen heute etwas kleiner geworden. Nun liegt der Fokus der Investoren auf den offiziellen Arbeitsmarktdaten morgen. Wenn die stark ausfallen, könnte die Rally weitergehen, weil damit auch der Glaube an die Stärke der US-Wirtschaft an die Märkte zurückkehren dürfte.

Dann könnte auch der DAX erneut den Ausbruch über 12.700 wagen. Anleger warten auf grünes Licht aus den USA, um Kurs auf neue Allzeithochs zu nehmen.