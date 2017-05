Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DAX wartet auf den DOW

Der DAX erholt sich heute von den steigenden Kursen der letzten Woche. Obwohl, ganz richtig ist das nicht, denn er kletterte auf ein neues Allzeithoch, was ja keine Erholung ist. Man sieht, man kann alles positiv und negativ bewerten. Genau das ist die Gefahr der Anleger, dass sie ihre eigene Meinung haben und sich alles schönreden, damit es zu ihrer Meinung passt. Das ist aber traden mit Emotionen und das geht nie gut, weil so wie man selber denkt, denkt auch die Mehrheit und entsprechend drehen die Märkte dann in die Gegenrichtung. Zurück zu den Märkten. Der DOW muss nach oben ausbrechen damit der DAX weiter steigen kann. Es gilt also wieder auf den DOW zu achten. Charts: DAX-Tageschart, DAX-Wochenchart, DOW-Wochenchart.

Da es sich hier um einen Tageschart handelt, kann man in dieser Form, immer nur eine Momentaufnahme vom DAX zeigen. Darum muss jeder die Trendlinien selber weiter zeichnen und beobachten, wo sich die Widerstände am nächsten Tag befinden.

Wichtig ist, sich nicht nur an Charttechnik zu orientieren, sondern auch Indikatoren eines Handelssystems zu verwenden, da die emotionslos die Richtung anzeigen und sich nicht wie der Mensch beeinflussen lassen.