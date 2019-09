DAX: Das war zu viel

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Der DAX tut sich schwer in dieser Woche. Die Wirtschaftsdaten stützendas Szenario einer anstehenden Erholung noch nicht. Der Wochenanfangbescherte dem DAX direkt einen kräftigen Dämpfer. Grund dafür waren dieDaten zur Entwicklung der Industrie-Einkaufsmanagerindex in Europa, dienicht nur eine weitere deutliche Schrumpfung im Sektor bestätigten,sondern auch noch eine Beschleunigung des Abschwungs.Der IFO-Index, der überraschend zugelegt hat, konnte da nur kurzzeitighelfen. Denn der kleine Zuwachs ist lediglich auf einen Anstieg derKomponente zur aktuellen Lage zurückzuführen, die Erwartungen sindweiter rückläufig. Nach dem steilen Anstieg bis Mitte September ist derDAX daher jetzt erst einmal im Verteidigungsmodus. Eine möglicheSchulter-Kopf-Schulter-Topformation, die in den letzten sechs Monatenausgebildet wurde, verschärft die Brisanz. Teil-Gewinnmitnahmen unddamit der Aufbau von Liquidität können im aktuellen Umfeld nicht schaden.