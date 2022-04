DAX - Das war noch nichts mit dem Ausbruch

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der Anstieg in der letzten Woche hat den DAX bis in den Bereich der alten Unterstützungszone gebracht, was jetzt zur Widerstandszone geworden ist. Eigentlich war die Dynamik ausreichend, um diesen Bereich wieder zurückzuerobern. Allerdings haben die Indikatoren bereits im überkauften Bereich notiert und damit eine gewisse Bremswirkung erzeugt. Entsprechend ist der Index zunächst an der Abwärtstrendlinie gescheitert und musste zum Wochenschluss wieder nachgeben. Die Verkaufssignale die inzwischen bei einigen Indikatoren entstanden sind, dürften vom MACD-Indikator noch bestätigt werden. Somit besteht die Gefahr, dass ein nochmaliger Test der Unterstützungszone um 14.000 Punkte erfolgt. Hier verläuft auch die 21-Tage Durchschnittslinie, was als Zielpunkt dienen könnte. Die kritische Indikatorenlage muss also zunächst aufgelöst werden.

