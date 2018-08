DAX wackelt weiter - Gebannter Blick auf die Türkische Lira

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die Situation im Deutschen Aktienindex sieht immer noch wacklig aus. Es gibt auch keine Aufhellung an der Nachrichtenfront. Die Unsicherheit rund um die Türkei bleibt auf hohem Niveau.Je nach Nachrichtenlage kann sich die türkische Währung rasant in die eine oder andere Richtung bewegen. Bei positiven Nachrichten könnten Leerverkäufer aus ihren Positionen gedrängt werden. Bei schlechten Nachrichten dürften sie nur noch mehr dazu motiviert werden, die türkische Währung leerzuverkaufen. Das Momentum ist da. Der Schwung, mit der die Lira abgewertet hat, könnte die Währung weiter einbrechen lassen.Die türkische Notenbank muss jetzt die Barriere gegen eine weitere Short-Attacke bei 7 US-Dollar oder 8 Euro pro Lira verteidigen. Damit stellt sie sich gegen den Gesamtmarkt. Am Ende wird sich zeigen, wer von beiden stärker ist: die Notenbank oder die Marktkräfte.