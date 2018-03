DAX wackelt mehr und mehr - Zeichen stehen auf Korrektur

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Auch wenn die US-Notenbank gestern Abend versuchte, die Botschaft einer restriktiveren Geldpolitik gut zu verstecken und damit die Investoren in Watte zu packen, weht den Aktienmärkten jetzt definitiv ein härterer Wind seitens der Geldpolitik entgegen. Die Zahl jener, die für das Jahr 2018 vier statt drei Zinsanhebungen für gerechtfertigt ansehen, ist gegenüber Dezember gestiegen und das ist das eigentlich negative Signal für den Aktienmarkt. Und nicht das, was wir da gestern von Jerome Powell gehört haben.

Die Zeichen an den Aktienmärkten stehen auf Korrektur. Der Dow Jones verliert im vorbörslichen Handel knapp 200 Punkte gegenüber dem gestrigen Schlusskurs. Auch der Deutsche Aktienindex wackelt mehr und mehr. Aus technischer Sicht lässt sich für den DAX in den kommenden Wochen gar ein Kursziel von knapp über 11.000 Punkten ableiten.

Denn der Gegenwind weht nicht nur von der geldpolitischen Seite immer heftiger. Dass sich der Dollar trotz einer aggressiveren US-Geldpolitik abschwächt, lässt sich vor allem mit der Angst vor einem Handelskrieg mit China erklären. In dieser Woche geht es nun weiterhin darum zu beobachten, ob trotz der Unsicherheiten über die amerikanische Geld- und Handelspolitik neue Aktienkäufer angelockt werden können oder nicht. Für den Moment zumindest senken die Bullen den Daumen über den Markt und die Zeichen stehen auf Korrektur.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.