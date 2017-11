DAX wackelt mehr und mehr – Japaner bekommen kalte Füße

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Jochen Stanzl, 09. November 2017

Der japanische Nikkei rauschte heute Morgen in sieben Minuten gut 300 Punkte ins Minus. Einen Auslöser gab es dafür nicht. Man könnte höchstens die morgen anstehende Fixierung von Optionen und den zuvor stark gestiegenen Kurs des Index als Gründe heranziehen. Ein Flash Crash war das nicht, das Volumen war dafür zu groß. Japans Börse verzeichnete heute das höchste Handelsaufkommen seit drei Jahren. In Tokio haben heute einige Investoren nach der heftigen Rally der vergangenen Tage kalte Füße bekommen.

Das ist grundsätzlich kein guter Start in den heutigen Handel und wird auch das Geschehen in Frankfurt, London und New York negativ beeinflussen. Der Deutsche Aktienindex ist aktuell nach oben und unten in einem Geflecht von Widerständen gefangen. Der Markt braucht jetzt eine dynamische Bewegung unter hohem Volumen, um eine neue Richtung einzuleiten. Bis jetzt ist technisch nicht zu erkennen, in welche Richtung diese nächste, starke Bewegung gehen wird. Zwischen 13.256 und 13.316 Punkten gibt es noch eine offene Kurslücke. Bei entsprechend steigender Nervosität der Anleger könnte der DAX diese durchaus versuchen zu schließen.