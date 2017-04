Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX wackelt, aber er fällt nicht - zumindest nicht viel. Derdeutsche Leitindex widersteht den Konsolidierungstendenzen, kommt aberauch nicht mehr vorwärts. Das Patt hat gute Gründe. Aktuell lauertwieder einmal an jeder Ecke eine Bedrohung. Trotz einer anziehendenwirtschaftlichen Dynamik bleiben die Finanzen in der Eurozone eineAchillesferse. italienische Banken kämpfen mal wieder verzweifelt umeine Kapitalspritze, ebenso wie der griechische Staat.Weitere Warnsignale kommen aus den Schwellenländern. Die Türkei,Südafrika und Venezuela haben sich selbst durch Missmanagementdemontiert und stehen nun vor wirtschaftlichen Schwierigkeiten, diesekönnten ausstrahlen. Hinzu kommt die Unsicherheit, ob Trump mit seinenProtektionismusdrohungen ernst macht und damit dem globalenWirtschaftswachstum einen schmerzhaften Dämpfer verpasst. Selbigerkönnte drohen, wenn die FED auf seine Ausgabenpläne mit einer deutlichstrafferen Geldpolitik kontert. Angesichts dieser Gemengenlage und dererreichten Höhenluft scheinen sich die Anleger trotz der zuletztverheißungsvollen Konjunkturfrühindikatoren zu fragen, ob der DAX (unddie US-Märkte) noch Potenzial aufweisen.Andererseits verkauft auch niemand im großen Maßstab, die Konsolidierungverläuft bislang weitgehend schmerzfrei. Das liegt daran u.a. daran,dass Anleihen auch keine attraktive Alternative sind. Im Gegenteil,sollten die Marktzinsen steigen, drohen hier empfindliche Verluste.Alles in allem scheint das im Moment ein Patt. Neuinvestments kann manfür einen Moment zurückstellen und abwarten, ob dem DAX doch noch einAusbruch auf ein neues Allzeithoch gelingt. Dann hätte man zumindest einklares technisches Kaufsignal als Indiz, dass sich am Ende trotz allerGefahren die Optimisten durchsetzen.