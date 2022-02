DAX vs. Heibel-Ticker - Portfolio Entwicklung und Jahresvergleich

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Privatanleger vergleichen den Erfolg von Anbieter von Aktienempfehlungen gerne mit Indizes wie dem DAX. Damit Sie den Vergleich möglichst einfach machen können, zeigen wir hier den direkten Vergleich des Heibel-Ticker Portfolios mit dem DAX.

Entwicklung seit 2008

Mit dem Heibel-Ticker Portfolio hätten Sie von 2008 bis Ende 2021 aus 100.000 Euro 415.980 Euro gemacht, durchschnittlich 11% pro Jahr. Der DAX als Vergleich hat 7% pro Jahr in dem Zeitraum erzielt, aus 100.000 Euro wurden 192.000 Euro.

Hier sehen Sie grafisch, was aus 100 Euro mit dem Heibel-Ticker Musterdepot seit dem Start in 2008 geworden ist und was dagegen 100 Euro Investment in den DAX gebracht hätten.

Direkter Vergleich einzelner Jahre

Ein besonderes Merkmal des Heibel-Tickers ist der langfristige Horizont: Berufstätige sollen in die Lage versetzt werden, Ihren Spargroschen langfristig lukrativ anzulegen. Das gelingt im Heibel-Ticker mit einer jährlichen Performance von durchschnittlich 11%, beim DAX sind es nur 7%. Und das gelingt insbesondere dadurch, dass wir in schlechten Jahren weniger verlieren, als der DAX oder die US-Indizes.

Hier können Sie die einzelnen Erfolge nach Jahren vergleichen.

