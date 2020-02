DAX von Rekordhoch zu Rekordhoch

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Waren die Anleger gestern noch verunsichert über die möglichen Auswirkungen des Corona Virus auf die weitere wirtschaftliche Entwicklung, scheinen die Anleger die Meldung einer gesunkenen Anzahl von Neuinfektionen positiv aufzufassen. Das statistische Bundesamt vermeldete heute, dass die Wirtschaft im vierten Quartal 2019 gegenüber dem dritten Quartal nicht gewachsen ist. Der DAX durchbrach im morgendlichen Handel sein bisheriges Jahreshoch von 13.758 Punkten. Kurz vor Eröffnung der amerikanischen Märkte notiert der deutsche Leitindex mit 13.783 Punkten auf einem neuen Allzeithoch.Umsatzspitzenreiter zum Wochenschluss ist Wirecard. Das in München ansässige Unternehmen legte heute die vorläufigen Finanzkennzahlen für das abgeschlossene Geschäftsjahr 2019 vor. Demnach konnte das Unternehmen die Umsätze um 38 % auf 2,8 Milliarden Euro im Gesamtjahr steigern. Das EBITDA stieg um 40 % auf 785 Millionen Euro. Die Aktie notiert gegen Mittag mit 140,75 Euro um 3,65 Euro leichter als zum Vortagesschluss.Wie in den letzten Tagen auch steht die Aktie der Deutschen Bank hoch in der Gunst der Anleger an der Börse Stuttgart. Die Aktie scheint die Marke von 10 Euro deutlich zu durchbrechen. Um die Mittagszeit notiert die Aktie bei sehr hohen Umsätzen mit 0,8 % im Plus bei mit 10,22 Euro. Gestartet ist die Deutsche Bank Aktie in die Handelswoche mit 9,35 Euro.Mit der Commerzbank wird heute ein weiterer Bankwert an der Börse Stuttgart sehr stark gehandelt. Das Frankfurter Geldinstitut vermeldete gestern die Ergebnisse für das vorangegangene Geschäftsjahr. Die Anleger scheinen die Ergebnisse und die Aussagen auf der gestrigen Bilanzpressekonferenz positiv aufzunehmen. Die Aktie notiert heute um 3,26 % höher bei 6,66 Euro. Zu Wochenbeginn notierte die Aktie noch bei 5,74 Euro.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.