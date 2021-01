DAX von Gewinnmitnahmen belastet – Lockdown-Verlängerung drückt auf die Stimmung

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die wenn auch nur allmählich und gerade in Deutschland zäh anlaufende Impfkampagne lässt die Anleger zwar mehrheitlich optimistisch vor allem auf die zweite Jahreshälfte blicken, der nun bis Ende Januar verlängerte und in Teilen sogar verschärfte Lockdown sorgt trotz aller Zukunftshoffnungen aber für einen faden Beigeschmack. Nach dem Rekord gestern und dem anschließenden Turnaround im Deutschen Aktienindex war deshalb heute erst einmal Abwarten an der Frankfurter Börse angesagt.Der derzeit hohe Optimismus kann an der Börse auch als Warnzeichen verstanden werden. Denn wenn alle investiert sind, ist das Potenzial auf der Käuferseite begrenzt. In der Vergangenheit führten solche wie die aktuell auf Mehrjahreshochs liegenden Stimmungswerte oft zu einer Kehrtwende am Aktienmarkt. Mit dem gestrigen Tag könnte durchaus eine solche größere Korrektur eingeleitet worden sein. Folgt der Markt dagegen dem Muster der vergangenen Monate, dürfte auch diese Schwächephase eine bloße Bereinigung in einem intakten Aufwärtstrend darstellen. Dafür müsste es aber dem DAX gelingen, in den kommenden Tagen oder Wochen wieder ein neues Hoch zu erreichen.Die Investoren blicken deshalb auch auf die Stichwahlen in Georgia. Doch selbst wenn die Demokraten eine theoretische Mehrheit im Kongress finden, wird diese nur zu etwas nützlich sein, wenn alle Demokraten an einem Strang ziehen. Das muss nicht zwingend der Fall sein. An der Wall Street sieht man dieses Event auch ein wenig als Vorwand an, Gewinne angesichts der jüngsten Rekordjagd erst einmal mitzunehmen.

