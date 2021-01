DAX: Mit (zu viel) Optimismus ins neue Börsenjahr?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Ende Dezember ist doch noch das passiert, auf das im März, als die Corona-Panik an den Börsen ihren Höhepunkt erreichte, nur die wenigsten Anleger gesetzt hätten: Der DAX beschloss das Katastrophenjahr 2020 mit einem neuen Allzeithoch. Glückwunsch an all die Anleger, die im März oder kurz danach auf exakt dieses Szenario gesetzt haben.

Am Beginn des neuen Börsenjahrs stellt sich nun aber eine ganz andere Frage: Wenn nicht einmal das Virus mit all seinen schädlichen Nebenwirkungen den deutschen Leitindex stoppen konnte, wie muss es dann erst in 2021 sein, wenn die Rahmenbedingungen wieder zur gewohnten Normalität zurückkehren?

Schon im letzten Jahr wurde deutlich, dass viele Investoren dazu neigten, diese Frage sehr optimistisch zu beantworten. Wenn schon das Krisenjahr 2020 so gut endete, dann muss 2021 noch viel, viel besser werden. Oder nicht? Die Analysten der Banken blasen ins gleiche Horn. Auch sie sehen massive Kurssteigerungen bei allen, ja Sie haben richtig gelesen, bei allen Anlageklassen.

An der Börse „muss“ gar nichts! Es kann aber sehr viel geschehen. Und dies durchaus in beide Richtungen, wie das hinter uns liegende Jahr 2020 eindrucksvoll gezeigt hat. So angenehm der Optimismus der Anleger ist, wir sollten nicht vergessen, dass die Latte sehr hoch liegt.

Unangenehme Überraschungen sind in diesem Szenario nicht vorgesehen und wenn sie doch kommen sollten, kann es schnell ungemütlich werden. Auch das ist eine wichtige Lehre aus dem März 2020, die man in 2021 nicht leichtfertig in den Wind schreiben sollte.





