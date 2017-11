DAX verteidigt 13.000er Marke erneut – Wall Street in Rekordlaune

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Jochen Stanzl, 27. November 2017

Eine Wall Street weiter in Rekordlaune vermochte es auch heute nicht, dem Deutschen Aktienindex den nötigen Schwung zu geben, sich weiter nach oben von der Marke von 13.000 Punkten abzusetzen. Es bremst der Euro, dessen Tendenz aktuell ganz klar in Richtung Jahreshoch bei 1,21 US-Dollar zeigt. Dies gepaart mit dem politischen Stillstand in der größten Volkswirtschaft der Eurozone drückt auf die Stimmung am Frankfurter Börsenparkett.

Unter der runden Marke von 13.000 Punkten wurde der Index aber auch heute wieder aufgefangen. Es gibt auf diesem Niveau genug Käufer, die die guten Wirtschaftsdaten, wie in der vergangenen Woche auch der ifo-Geschäftsklimaindex, als Beweis dafür sehen, dass der Konjunkturmotor läuft und die Unternehmensgewinne auch ohne handlungsfähige Regierung in Berlin sprudeln lässt. Und Nullzinsen auf der anderen Seite lassen Alternativen zur Aktie weiter vermissen. Hier allerdings gibt es Spekulationen, dass die Europäische Zentralbank aufgrund der brummenden Konjunktur bald stärker die Zügel anziehen muss. Schön abzulesen an eben jenem steigenden Euro, während der US-Dollar von sinkenden langfristigen Zinserwartungen in den USA gedrückt wird