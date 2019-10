DAX verteidigt 12.800er Marke – Aus Sorgenkindern werden Tagesgewinner

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Heute sind zwei der Sorgenkinder des vergangenen Quartals – Daimler und BASF – die Tagesgewinner. Das zeigt, dass viele Anleger den Unternehmen die Anpassungsfähigkeit an die konjunkturelle Flaute nicht zugetraut haben. Statt neuer Gewinnwarnungen bestätigten die beiden heute ihre Umsatzziele. Damit werden die Ängste der vergangenen Wochen und Monate vor einer Beschleunigung des wirtschaftlichen Abschwungs und weiter fallenden Unternehmensgewinnen zunächst als übertrieben abgehakt.Die Pressekonferenz des scheidenden EZB-Präsidenten Mario Draghi diente heute vor allem dazu, herauszuhören, was seine Nachfolgerin Christine Lagarde tun könnte. Diesbezüglich hielt sich Draghi aber bedeckt. Insgesamt hat er mit den jüngsten geldpolitischen Beschlüssen gut vorgelegt. Lagarde und Draghi scheinen sich aber zumindest in dem Punkt einig zu sein, dass die einzelnen Staaten Veränderungen in der Geldpolitik herbeiführen könnten, wenn sie fiskalpolitisch und konjunkturstimulierend tätig würden. Führte dies dann zu neuem Wachstum, könnte sich die Notenbank zurückziehen. Ansonsten dürfte die expansive Geldpolitik auch unter Lagarde exakt so beibehalten werden wie sie momentan ist.Auch wenn der Markt im Tagesverlauf wieder etwas abbröckelte, der Deutsche Aktienindex hat die 12.805 Punkte verteidigt. Sofern er das auch in den kommenden Tagen tut, besteht unmittelbar weiteres Aufwärtspotenzial bis in die Region um 13.400 Zähler. Was dazu noch fehlt, ist ein dynamischer Ausbruch der Wall Street nach oben. Der S&P 500 steht jetzt genau an seiner mehrwöchigen Abwärtstrendlinie.

