DAX versucht die Stabilisierung – Abwärtsspirale dreht sich weiter

Noch vor einigen Wochen war es an den Börsen die Beste aller Welten: Die Notenbanken versprachen ein Land, in dem sprichwörtlich Milch und Honig fließen. Die Investoren nahmen das Geschenk an und münzten es in immer weiter steigende Aktienkurse um. Nun, ein paar Wochen später sehen sie sich mit einem Spießrutenlauf aus Protektionismus und egoistischer Handelspolitik konfrontiert und ziehen sich vom Aktienmarkt zurück.

Die Zentralbanken waren jahrelang darauf bedacht, der Weltwirtschaft zu dem synchronen Aufschwung zu verhelfen, indem sie sich jetzt befindet. Die Fiskal- und Handelspolitik, die jetzt das Zepter übernimmt, aber verfolgt protektionistische, auf den eigenen Vorteil bedachte Ziele. Und jetzt steht auch fest, dass es nicht bei ein paar verbalen Entgleisungen der Beteiligten bleibt, sondern dass wir uns in einer Spirale befinden, die sich begonnen hat, abwärts zu drehen.

Dieser Spirale folgt der Deutsche Aktienindex, der technisch betrachtet mit einem Doppeltop sein nächstes Ziel bei 11.882 Punkten aktiviert hat. Und das wäre dann gefährlich nah an den zentralen Unterstützungen bei 11.700 Punkten, die den Index Anfang des Jahres vor einer Fortsetzung des großen Ausverkaufs schützten. Der S&P 500 Index befindet sich nahe seiner 200-Tage-Linie und damit ebenfalls in Reichweite eines größeren Verkaufssignals.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.