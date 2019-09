DAX mit versöhnlichem Wochenschluss – Geopolitische Entspannungssignale

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Entspannungssignale an zwei geopolitischen Fronten sorgen zum Wochenschluss für leichte Kaufbereitschaft der Anleger. Saudi-Arabien stimmt einem teilweisen Waffenstillstand im Jemen zu und die USA sind nach iranischen Angaben zu Gesprächen bereit, um im Gegenzug alle Sanktionen fallenzulassen. Das sind die Nachrichten, die man an der Frankfurter Börse gerne hört.Was bleibt, ist der fade Beigeschmack der Amtsenthebungsbemühungen der Demokraten gegen den US-Präsidenten. Trump könnte sich dadurch aber auch gezwungen sehen, der chinesischen Seite im Handelsstreit nachzugeben, weil er nächstes Jahr wiedergewählt werden will. Damit könnten sich die USA schneller auch auf einen nicht so guten Deal mit China einlassen, was sich später zwar noch rächen könnte, aber erst einmal die Schärfe aus diesem Konflikt nehmen würde.Heute standen deshalb erneut konjunktursensible Titel im Deutschen Aktienindex an der Spitze. Wieder einmal flackert die Hoffnung auf eine Erholung der Weltkonjunktur auf. Und die Anleger greifen in der Erwartung zu, dass eine größere Korrektur doch ausbleiben könnte. Das Risiko dafür bleibt ein Rutsch unter 12.294 Punkte. Der letzte dieser Art darf zunächst einmal als Ausrutscher gewertet werden.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.